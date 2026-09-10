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Царьград

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Да, больно. Но об ударе по Сочи – только правду: Военкор Марьяна призвала открыть глаза

Да, больно. Но об ударе по Сочи – только правду: Военкор Марьяна призвала открыть глаза

После атаки БЭК на набережную Сочи, приходится признавать: "Безопасных гаваней больше нет, и этот бархатный сезон нам придётся досматривать с открытыми глазами".

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