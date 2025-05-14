В латвийском городе ступени к местному музею выложили из памятного камня советским солдатам

В латвийском городе Огре 4 мая открылась выставка под названием «Путь к свободе». Ступени городского музея, где представлена экспозиция, выложили из распиленного памятного камня советским войнам-освободителям.
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