ФОТО: IDF/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ПОБЕДИВШЕМУ ИЗРАИЛЮ ПРИХОДИТ КОНЕЦ. ОДНО ПОРАЖЕНИЕ И ДЕСЯТЬ ПОБЕД ХАМАС Побеждающий в Газе Израиль потерпел сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, ставящее крест на его будущем.
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