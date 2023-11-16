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Побеждающий в Газе Израиль потерпел сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, ставящее крест на его будущем

Побеждающий в Газе Израиль потерпел сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, ставящее крест на его будущем

ФОТО: IDF/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ПОБЕДИВШЕМУ ИЗРАИЛЮ ПРИХОДИТ КОНЕЦ. ОДНО ПОРАЖЕНИЕ И ДЕСЯТЬ ПОБЕД ХАМАС Побеждающий в Газе Израиль потерпел сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, ставящее крест на его будущем.

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