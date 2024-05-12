Мадридскому "Реалу" вручили чемпионский кубок на базе клуба

Мадридский "Реал" получил чемпионский кубок Ла Лиги. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных". Церемония вручения трофея прошла на клубной базе, капитану мадридцев Начо была вручена награда из рук президента Королевской футбольной федерации Испании Педро Рочи.
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