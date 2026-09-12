Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 914 подписчиков

«Вот и ушли от России! Нам конец»: Армения взвыла из-за требований Баку к Пашиняну — новая конституция с отказом от земель

«Вот и ушли от России! Нам конец»: Армения взвыла из-за требований Баку к Пашиняну — новая конституция с отказом от земель

Азербайджан потребовал от Никола Пашиняна переписать конституцию Армении в угоду Баку. Это навело армян на грустные мысли о последствиях разрыва с Россией.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр
Александр

Вы же этого хотели, так хлебайте половником, приятного аппетита. Вот только когда станет совсем не в протык, пожалуйста, не блейте России о своих проблемах, НЕ НАДО!!! Наслаждайтесь своей СВОБОДОЙ! В добрый путь!!!