«Вот и ушли от России! Нам конец»: Армения взвыла из-за требований Баку к Пашиняну — новая конституция с отказом от земель

Азербайджан потребовал от Никола Пашиняна переписать конституцию Армении в угоду Баку. Это навело армян на грустные мысли о последствиях разрыва с Россией.
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Они же сами за него проголосовали. Чем недовольны?
Каждая ЖОПА (даже с ушами!) САМА отвечает за свои "решения". И армянская ЖОПА тут не исключение. "За что боролись - так вам и надо!"
Вот теперь и ЖРИТЕ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ Армяне , свою ,,НЕЗАВИСИМОСТЬ,, от РОССИИ ...!!!
Много лет уже прошло после развала, так что нам ары и нахрен не нужны. Надо бы и своих отправить в Эривань.
Вы же этого хотели, так хлебайте половником, приятного аппетита. Вот только когда станет совсем не в протык, пожалуйста, не блейте России о своих проблемах, НЕ НАДО!!! Наслаждайтесь своей СВОБОДОЙ! В добрый путь!!!
..."подписали в США" , это ключевой момент , везде присутствует США , под их дудку все происходит , а потеряем базу - потеряем Закавказье , для этого все сделано.😎
С этим криворотым нельзя иметь дел... Пусть продолжают унижаться перед всеми и прикидываться бедными и забитымми идиётами )))
Армяне этого очень хотели, поэтому избрали Пашиняна-фашиняна