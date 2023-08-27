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Пьер Гасли: «Уильямс» перестал быть медленной машиной»

В квалификации к Гран-при Нидерландов оба пилота «Уильямса» пробились в третий сегмент впервые с 2017 года.

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