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Мошенники претворились сотрудниками Басманного суда и пообещали серовчанину компенсацию за лекарства

Серовский пенсионер поддался на уловку мошенников, претворившихся сотрудниками Басманного суда Москвы и пообещавших ему компенсацию за лекарства, приобретенные через Интернет.

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