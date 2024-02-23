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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Baldur's Gate 3 добавят официальную поддержку модов на ПК и консолях Издательски...

В Baldur's Gate 3 добавят официальную поддержку модов на ПК и консолях Издательски...

В Baldur's Gate 3 добавят официальную поддержку модов на ПК и консоляхИздательский директор Larian Майкл Даус сделал в X важный анонс: до конца года бельгийская студия добавит в RPG Baldur’s Gate 3 официальную поддержку модификаций.

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