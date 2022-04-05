Вечером и даже по выходным будут ждать пациентов приморские поликлиники

С 11 апреля по 30 мая во всех поликлиниках в крае начинается месячник "Здоровые сердца Приморья". Проверить здоровье бесплатно можно будет за 1-2 дня.
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