Салат "Анкл Бенс" с кабачками и яблоками

Если вам 40+, то вы должны помнить известный американский соус "Анкл Бенс". Тогда, в 90-е, фирменный американский соус был слишком дорогим, и хозяйки придумали собственную версию: густую овощную закуску с кабачками, перцем, томатами и узнаваемым кисло-сладким вкусом.