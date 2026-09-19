Салат "Анкл Бенс" с кабачками и яблоками

Если вам 40+, то вы должны помнить известный американский соус "Анкл Бенс". Тогда, в 90-е, фирменный американский соус был слишком дорогим, и хозяйки придумали собственную версию: густую овощную закуску с кабачками, перцем, томатами и узнаваемым кисло-сладким вкусом.
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