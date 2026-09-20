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Пятый канал

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Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира

Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира

Российские самбисты триумфально выступили на крупном международном турнире в Душанбе в эти выходные. Наши спортсмены выступали на Кубке мира с флагом, гимном и национальной символикой, за два дня они завоевали 45 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

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