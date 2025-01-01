Ушла из жизни Инна Выходцева: 165 ролей в кино и озвучка мировых звезд

Заслуженная артистка России Инна Выходцева скончалась на 91-м году жизни после долгой болезни. Известная своими ролями в 165 фильмах и озвучкой мировых актрис, Выходцева оставила значительный след в киноискусстве.
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