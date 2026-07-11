Согласно предсказаниям Льва Клыкова, при грядущем Переходе из Тьмы к Свету каких-либо негативных явлений не предвидится Известно ли вам, что наша планета уже переживала подобную трансформацию? Вероятно, даже не единожды.
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