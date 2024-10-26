Орловская власть поддержит организации народных художественных промыслов, но не деньгами

Пока только организационно. По крайней мере, в опубликованном на портале регионального правительства «Положении о формах и порядке поддержки организаций народных художественных промыслов (НХП)» о денежном эквиваленте ничего не упоминается.
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