«С Мичковым будут проблемы. Скоро он поймет, что такое НХЛ». Русский вундеркинд попал в опалу у злющего тренера

«Это процесс обучения».Очарование заокеанской публики от игры Матвея Мичкова длилось недолго. Да, российский новобранец «Филадельфии Флайерз» был признан лучшим новичком месяца, набрал 9 очков и забил 4 гола в 11 матчах.
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