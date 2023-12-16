Die Welt: Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году

Украинская армия готовит новое контрнаступление в 2024 году. Такое предположение выдвинул эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в комментарии изданию Die Welt 16 декабря.
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