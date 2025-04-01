Минутка "#ВАУ" Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ! - США управляли Украиной в войне против России — вау! - США давали целеуказания по ударам их оружием, в том числе вглубь России — вау! - США были против (тут, конечно, не верим) вторжения в Курскую область, но продолжили поддерживать Украину разведданными, поставками оружия и наведением ударов по России — вау! - США наводили удары Украины по стратегическим военным объектам России и по городам России — вау! - Военные НАТО находятся на территории Украины и управляют войной против России — вау! - США и НАТО поддерживают и определяют ход военных действий против флота России — вау! Ну и дальше… Очень скучно, очень обыденно, очень предсказуемо.