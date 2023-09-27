Минобороны: силы ПВО сбили 5 снарядов HIMARS, одну авиабомбу JDAM и ракету HARM

Военные сбили в зоне проведения спецоперации пять выпущенных Вооруженными силами Украины снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, по одной противорадиолокационной ракете HARM и управляемой авиабомбе JDAM.
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