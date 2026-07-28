Анатолий Шарий: Морскую блокаду начал Киев, а крайним выставили голод в Африке

Как 40 дней принуждения к миру превратили Чёрное море в ловушку для украинского экспорта и почему разрушение портов ударило по карману аграриев? Может ли украинское зерно гнить в полях, пока мир готовится к скачку цен на продовольствие из-за остановки судоходства? Почему официальные лица в Киеве называют остановку морского коридора 22 июля временным явлением, хотя трейдеры Читать далее: https://govorit.