❗️ США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, — Financial Times Вашингтон оказывает давление как на европейские столицы, так и на Киев, требуя прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и используя поставки вооружений в качестве рычага воздействия.