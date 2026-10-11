❗️ США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, — Financial Times Вашингтон оказывает давление как на европейские столицы, так и на Киев, требуя прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и используя поставки вооружений в качестве рычага воздействия.
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