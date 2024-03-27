В ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию

В Нижневартовском районе ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию. Памятник природы регионального значения будет называться «Ягельный», сообщили в региональном департаменте недропользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии