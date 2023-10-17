Константин Северинов: Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке @ Антон Новодережкин/ТАСС Tекст: Татьяна Косолапова «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов.
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