Константин Северинов: Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке @ Антон Новодережкин/ТАСС Tекст: Татьяна Косолапова «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов.