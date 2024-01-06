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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каюмова об Олимпиаде-2022: «После рождения ребенка все уже забылось. Все, что ни делается – к лучшему»

На Играх-2022 спортсменка не смогла выступить из-за положительного теста на коронавирус, она провела Олимпиаду на карантине.

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