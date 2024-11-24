Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Новосибирске

t.me/Госавтоинспекция Новосибирской области В Октябрьском районе Новосибирска в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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