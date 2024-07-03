Спартакиада Москвы пройдет 6 июля в Лужниках

6 июля, на территории Олимпийского комплекса "Лужники" состоится День физкультурника в Москве. Организаторы подготовили более 20 тематических площадок, где гости праздника смогут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, понаблюдать за ходом турниров и насладиться показательными выступлениями известных спортсменов.