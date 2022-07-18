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Рикко Гросс: «Нас покинул очень большой спортивный талант. Мои мысли с семьей Малиновского, близкими, друзьями, спортивными товарищами»

Бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке.

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