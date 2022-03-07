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Поздравление Владимира Колокольцева с Международным женским днем

Поздравление Владимира Колокольцева с Международным женским днем

Уважаемые коллеги! Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта! Этот весенний праздник давно стал символом особой признательности и глубокого уважения к прекрасной половине человечества.

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