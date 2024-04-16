"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты

ЛГ Людмила Галена Всех в болото к своим лягушкам, а то укропы только сало жрут

Nik Nik Я конечно понимаю что автору докладывают лично Путин и Макрон а местное подполье и висиюшники стоят с уточнениями не решаясь протиснутся мимо скромно стоящего в коридорчике генштаба в полном составе, но всё-таки ссылка на официальный сайт подтверждающее данное событие вот никак бы не помешала.