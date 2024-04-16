Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Петров
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"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты

"Сафари открыто" Прибывшие зуавы дезавуированы на аминокислоты

АМАРАНТ "Полславянска закрыто!" Висюшники рыщут по городу, в поиске наводчиков. Кто спалил зуавов? С прибытием, мусью! Иностранный легион - соединение, входящее в состав сухопутных сил Франции.

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Комментарии
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ЛГ
Людмила Галена
Всех в болото к своим лягушкам, а то укропы только сало жрут
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5 час.
Nik Nik
Я конечно понимаю что автору докладывают лично Путин и Макрон а местное подполье и висиюшники стоят с уточнениями не решаясь протиснутся мимо скромно стоящего в коридорчике  генштаба в полном составе, но всё-таки ссылка на официальный сайт подтверждающее данное событие вот никак бы не помешала.
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4 час.
Nina Roytvarf
может и правда .Эта правда, если имеет место, то означает следующее: замочили сотню недофранцузов. И что, это сильно приближает победу? Однако, реакция, будто, Украина подписала капитуляцию.
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4 час.

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