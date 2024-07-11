Темиртаусцев приглашают на пенную вечеринку

Необычное развлечение решили провести для жителей Темиртау в городском парке. 12 июля всех желающих приглашают на крутое шоу – настоящую пенную вечеринку «Чунга Чанга: райский уголок», передает корреспондент ekaraganda.
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