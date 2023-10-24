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РИА Новости: новая навигация защищает "Солнцепеки" от ответного огня ВСУ

РИА Новости: новая навигация защищает "Солнцепеки" от ответного огня ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины, что существенно снижает шансы попасть под ответный огонь, так как в результате ТОС почти сразу может поменять позицию.

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