РИА Новости: новая навигация защищает "Солнцепеки" от ответного огня ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины, что существенно снижает шансы попасть под ответный огонь, так как в результате ТОС почти сразу может поменять позицию.