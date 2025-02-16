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Захарова: Каллас уничтожает надежды Европы на участие в переговорах по Украине

Захарова: Каллас уничтожает надежды Европы на участие в переговорах по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что мирные россияне не страдают от боевых действий в Украине.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это ведь не секрет, что коллективный запад прямо таки в шею толкал украину к военному конфликту с Россией аж восемь лет... и теперь уже три года идёт СВО, и что характерно украина НЕ в выигрышном положении... не-а! НЕ побеждает Россию, как бы коллективному западу этого не хотелось, как бы он при этом не напрягался. Европейцам захотелось поучаствовать/отметиться в переговорном процессе в качестве проигравшей стороны, наверное, очень хочется России репарации выплатить за &quot;всё хорошее&quot; сделанное России за последние годы... А что? Хорошая идея...пусть платят.
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