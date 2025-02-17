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Царьград

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Геологи открыли тайну огня. Оказывается, костры жечь можно только на Земле

Геологи открыли тайну огня. Оказывается, костры жечь можно только на Земле

Именно огонь стал первой технологией, открытой человекомОтвет на вопрос "почему огонь есть только на Земле", нашли геологи.

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Юрис Хартманис
А молнии?
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