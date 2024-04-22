Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству парка "Яуза"

В текущем году подходит к завершению интенсивный этап разработки рекреационного комплекса "Яуза". Этот проект создает непрерывное зеленое пространство от границы Москвы по МКАД до Ростокинского акведука, предоставляя доступ к таким знаменитым местам, как Лосиный Остров, Главный ботанический сад имени Н.