Марко Поло посещает столицу Катая, г. Ханбалик. Его встречает Кубла-хан (Хубилай) Как мы знаем, часто от нас прячут истинную историю, просто положив на видное место и чуточку подправив названия.
Катай – не Китай! Разоблачаем фальсификацию истории
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Письменность , знания .... им("Китаю") привели боги с Севера (по их же источникам) ! Территория по т. н. "Китайской стене" - это граница Чины с Китайской Тартарией("губернией" Руси) ! Вся официальная история до 17 века придуманные сказки !
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