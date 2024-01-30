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Велемудр. Мир тесен.

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  • Малик Гумеров
    Письменность , знания .... им("Китаю") привели боги с Севера (по их же источникам) !       Территория по т. н. "Китай...Катай – не Китай!...
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Катай – не Китай! Разоблачаем фальсификацию истории

Катай – не Китай! Разоблачаем фальсификацию истории

Марко Поло посещает столицу Катая, г. Ханбалик. Его встречает Кубла-хан (Хубилай) Как мы знаем, часто от нас прячут истинную историю, просто положив на видное место и чуточку подправив названия.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Письменность , знания .... им(&quot;Китаю&quot;) привели боги с Севера (по их же источникам) !       Территория по т. н. &quot;Китайской стене&quot; - это граница  Чины  с Китайской Тартарией(&quot;губернией&quot;  Руси) !                Вся официальная история до 17 века  придуманные сказки !
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