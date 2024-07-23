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Пожертвовать свободами, превратить Украину в военный полигон: Чем удивил экс-главком ВСУ в Лондоне

Пожертвовать свободами, превратить Украину в военный полигон: Чем удивил экс-главком ВСУ в Лондоне

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный удивил британцев, выступив в Лондоне. Он предложил пожертвовать всеми правами и свободами, превратив Украину в военный полигон ради выживания.

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