Связи Китая с Россией становятся все прочнее

Несмотря на все сомнения западных аналитиков, российско-китайское сотрудничество развивается. Одним из доказательств крепнущих связей стало появление российского форпоста на самом передовом китайском космодроме, пишет The Economist.
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