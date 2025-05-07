Представлен новый внедорожник Haval Raptor: рама, «злая» внешность и бензиновый мотор

Накануне концерн GWM презентовал свой новый бензиновый рамный внедорожник Haval Raptor. Ранее такая машина была доступна в Поднебесной исключительно в версии подзаряжаемого гибрида (PHEV), по цене от 165 800 до 192 800 юаней, что по текущему курсу ….
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