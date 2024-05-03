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В Госдуме назвали идею ограничить доступ России к Калининграду провокацией

В Госдуме назвали идею ограничить доступ России к Калининграду провокацией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий раскритиковал в беседе с RT предложение финского политика Мики Аалтолы ограничить доступ России к Калининграду.

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