Россия поставила на место Алиева: от наглости к дрожи. Почему Эрдоган тоже в панике?

После возобновления диалога Москвы и Вашингтона Баку резко сменил тон, а Анкара ищет пути назад. Как один шаг Кремля перевернул расклады в Закавказье?Всего за несколько недель президент Азербайджана Ильхам Алиев из оголтелого критика России превратился в осторожного игрока.