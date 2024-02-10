«Диалог с бизнесом». Севастопольская власть и предприниматели говорили на одном языке

На площадке севастопольского центра «Мой бизнес» прошёл ежегодный форум «Диалог с бизнесом». В ходе мероприятия представили доклад об итогах работы по поручению губернатора Михаила Развожаева за прошлый год – о налоговых и неналоговых доходах бюджета города, развитии малого и среднего предпринимательства, ключевых показателях функционирования свободной экономической зоны, межрегиональном сотрудничестве и других вопросах.