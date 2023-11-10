Организованное следственное сообщество // Сразу трех сотрудников СКР арестовали по обвинению в особо тяжких преступлениях

По обвинению в организации преступного сообщества в Москве арестован сын бывшего директора Федеральной миграционной службы (ФМС) генерал-полковника Константина Ромодановского Сергей Ромодановский, до недавнего времени возглавлявший управление СКР по Северо-Западному округу столицы.
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