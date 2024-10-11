Касатонов об НХЛ: «Лучшие игроки из СССР уезжали. Я хоккеист, не политик, хотелось попробовать на зуб, что это. Повезло, семь лет карьеры в лучшей лиге мира успел зацепить»

– В НХЛ-то в конце концов ты уехал. – Потому что я все-таки хоккеист, а не политик. А лучшие хоккеисты из страны уезжали, и уже было ясно, что чем дальше, тем больше их будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
Свежие комментарии