НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Касатонов об НХЛ: «Лучшие игроки из СССР уезжали. Я хоккеист, не политик, хотелось попробовать на зуб, что это. Повезло, семь лет карьеры в лучшей лиге мира успел зацепить»

– В НХЛ-то в конце концов ты уехал. – Потому что я все-таки хоккеист, а не политик. А лучшие хоккеисты из страны уезжали, и уже было ясно, что чем дальше, тем больше их будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх