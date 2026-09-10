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Медведев опровергнул слухи о якобы планируемой в России мобилизации

Медведев опровергнул слухи о якобы планируемой в России мобилизации

Слухи о якобы планируемой осенней мобилизации являются фейком, а потребности российской армии удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованном 10 сентября интервью «Ведомостям».

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