Медведев опровергнул слухи о якобы планируемой в России мобилизации

Слухи о якобы планируемой осенней мобилизации являются фейком, а потребности российской армии удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованном 10 сентября интервью «Ведомостям».
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