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Царьград

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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение у берегов Явы

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение у берегов Явы

В Индонезии у берегов острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 115 км от города Телукнага, очаг залегал на глубине 358 км.

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