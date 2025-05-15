🚫 Из за "последнего звонка" на целый день запретят продажу алкоголя! 24 мая у школьников прозвенит «последний звонок».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚫 Из за "последнего звонка" на целый день запретят продажу алкоголя! 24 мая у школьников прозвенит «последний звонок».