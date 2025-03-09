Санкции сократили объёмы поставок ускорителей Nvidia в Китае в два раза

В своём годовом отчёте в конце прошлого месяца Nvidia уже отмечала, что доля Китая и Гонконга в структуре общей выручки компании по сравнению с предыдущим годом снизилась с 17 до 13 %, но сумма этой выручки всё равно выросла на 66 %.
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