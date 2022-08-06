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Иван Едешко – о попытке ЦСКА оспорить отстранение от Евролиги: «Решения будут такими же, как в других видах спорта»

Олимпийский чемпион Иван Едешко оценил шансы ЦСКА оспорить отстранение от участия в Евролиге на сезон-22/23.

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