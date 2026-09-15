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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», в среду «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Барселона» – с «Расингом»

В 6-м туре чемпионата Испании во вторник « Реал » сыграет в гостях с « Эльче ». В среду « Атлетико » примет «Осасуну», « Барселона » – «Расинг».

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