Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», в среду «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Барселона» – с «Расингом»

В 6-м туре чемпионата Испании во вторник « Реал » сыграет в гостях с « Эльче ». В среду « Атлетико » примет «Осасуну», « Барселона » – «Расинг».
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