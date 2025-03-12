Мэр Братска прокомментировал скандал с сертификатами на жилье

Ситуация вокруг выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям в Братске, вызвавшая широкий общественный резонанс и возбуждение уголовного дела, получила подробное объяснение от мэра города Александра Дубровина в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.