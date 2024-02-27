Екатеринбуржца задержали в Калининграде за осквернение Вечного огня. Видео

В Калининграде ночью 27 февраля сотрудники Росгвардии задержали пьяную пару: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня и краже корзины с цветами на мемориальном комплексе.
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